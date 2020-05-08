С начала года от пожаров в Украине погибли 740 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала года в Украине на пожарах погибли 740 граждан. По данным ГСЧС пожары чаще всего возникают из-за сознательного пренебрежения правилами пожарной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
“С началом пожароопасного периода, в Украине резко увеличилось количество пожаров в природных экосистемах. Сотни гектаров задымленных лесов и открытой территории более чем на месяц стали ТОП темой, однако внимания общественности требует и другая проблема: помещение граждан также продолжают гореть. Более того, огонь разрушает не только дома и квартиры, но и уносит жизни”, — говорится в сообщении ГСЧС.
Так, только с понедельника 4 мая в жилом секторе страны уже возник 201 пожар, в результате чего погибли 10 человек, а еще 12 пострадали. Среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, легко доступных для детей.
“Всего с начала года огонь унес жизни уже 740 граждан”, — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 7:00 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.