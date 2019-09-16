З початку року в Україні в експлуатацію прийнято 53 тисячі квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Протягом січня-червня 2019 року в Україні прийнято в експлуатацію 53 258 квартир. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє УНН.
Загальна площа прийнятого з початку року по Україні житла становить 2 885 655 кв. м. житла. Середня площа введеної в експлуатацію квартири в Україні становить 92,2 кв.м.
Нагадаємо, нещодавно голова правління — президент найбільшого столичного забудовника ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір повідомив, що на даний момент активно ведуться роботи над зведенням понад 20 житлових будинків по всьому місту.
Раніше в компанії повідомляли, що пусковою програмою на цей рік запланове введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів.