С начала года в Украине в эксплуатацию принято 53 тыс. квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В течение января-июня 2019 года в Украине принято в эксплуатацию 53 258 квартир. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает УНН.
Общая площадь принятого с начала года по Украине жилья составляет 2 885 655 кв. м. жилья. Средняя площадь введенной в эксплуатацию квартиры в Украине составляет 92,2 кв.м.
Напомним, недавно глава правления - президент крупнейшего столичного застройщика ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил, что на данный момент активно ведутся работы над возведением более 20 жилых домов по всему городу.
Ранее в компании сообщали, что пусковой программой на этот год запланировано ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. метров.