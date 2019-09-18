З початку року в Україні стартувало будівництво понад 62 тисяч нових квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Протягом січня-червня в Україні почалася робота зі зведення понад 62 тисяч квартир у житлових будинках з двома та більше квартирами. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.
Кількість квартир на початок будівництва по регіонах у січні-червні 2019 року становить 62 тисячі 448 одиниць. Слід також додати, що загальна площа житлових багатоквартирних будинків, зведення яких почалося у цей період становить 5 492 919 кв.м.
Нагадаємо, нещодавно голова правління — президент найбільшого столичного забудовника ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір повідомив, що на даний момент активно ведуться роботи над зведенням понад 20 житлових будинків по всьому місту.
Раніше в компанії повідомляли, що пусковою програмою на цей рік запланове введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів.