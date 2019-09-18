С начала года в Украине стартовало строительство более 62 тысяч новых квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В течение января-июня в Украине началась работа по возведению более 62 тысяч квартир в жилых домах с двумя и более квартирами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.
Количество квартир на начало строительства по регионам в январе-июне 2019 составляет 62 тыс. 448 единиц. Следует также добавить, что общая площадь жилых многоквартирных домов, возведение которых началось в этот период составляет 5492919 кв.м.
Напомним, недавно глава правления - президент крупнейшего столичного застройщика ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил, что на данный момент активно ведутся работы над возведением более 20 жилых домов по всему городу.
Ранее в компании сообщали, что пусковой программой на этот год запланирован ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. метров.