З початку року Україна видала іноземним державам 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. З початку 2019 року Україна передала компетентним органам іноземних держав 40 осіб, які перебували у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у відділі розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури України у відповідь на інформаційний запит.
"З 01.01.2019 по 12.09.2019 на виконання рішень Генеральної прокуратури України про видачу компетентним органам іноземних держав передано 40 осіб, які перебували у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої видачі. Компетентними органами іноземних держав забезпечено фактичну передачу до України 32 таких осіб", - йдеться у відповіді.
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Як повідомляв УНН, упродовж 2018 року з України екстрадували 66 осіб.