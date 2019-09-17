С начала года Украина выдала иностранным государствам 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. С начала 2019 года Украина передала компетентным органам иностранных государств 40 человек, находившихся в международном розыске. Об этом сообщили УНН в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию Генеральной прокуратуры Украины в ответ на информационный запрос.
"С 01.01.2019 по 12.09.2019 на выполнение решений Генеральной прокуратуры Украины о выдаче компетентным органам иностранных государств передано 40 человек, находившихся в международном розыске с целью ареста и последующей выдачи. Компетентными органами иностранных государств обеспечено фактическую передачу в Украину 32 таких лиц" , - говорится в ответе.
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Как сообщал УНН, в течение 2018 года из Украины экстрадировали 66 человек.