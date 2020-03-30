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З початку року на Донбасі зафіксовано 25 жертв серед цивільних - ОБСЄ

Київ • УНН

 • 11732 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 25 жертв серед цивільного населення: 3 смерті та 22 - поранені. Про це йдеться у звіті про роботу СММ, станом на 23 березня, передає УНН.

"Місія підтвердила інформацію про 4 жертви серед цивільного населення: 1 загиблого та 3 поранених (у період із 9 до 22 березня – ред.). Тож загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку року становить 25 осіб: 3 загиблі і 22 поранені", - сказано в звіті.

Повідомляється також, що безпілотні літальні апарати СММ фіксували протитанкові міни з обох боків лінії зіткнення, зокрема, близько 640 мін біля Санжарівки та Польового, а також 400 — поблизу Пищевика.

Як повідомлялося в УНН, Євросоюз очікує негайного та всебічного розслідування повідомлень про довільні затримання, катування та жорстке поводження із затриманими під час війни на Сході України. 

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