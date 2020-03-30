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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95072 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102342 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104440 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103537 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111877 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100422 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131513 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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С начала года на Донбассе зафиксировано 25 жертв среди гражданских - ОБСЕ

С начала года на Донбассе зафиксировано 25 жертв среди гражданских - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 11732 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 25 жертв среди гражданского населения: 3 смерти и 22 - раненых. Об этом говорится в отчете о работе СММ, по состоянию на 23 марта, передает УНН.

"Миссия подтвердила информацию о 4 жертвах среди гражданского населения: 1 погибшего и 3 раненых (в период с 9 до 22 марта - ред.). Поэтому общее число жертв среди гражданского населения с начала года составляет 25 человек: 3 погибших и 22 ранены", - говорится в отчете.

Сообщается также, что беспилотные летательные аппараты СММ фиксировали противотанковые мины с обеих сторон линии соприкосновения, в частности, около 640 мин у Санжаровка и Полевого, а также 400 - вблизи Пищевика.

Как сообщалось в УНН, Евросоюз ожидает немедленного и всестороннего расследования сообщений о произвольных задержания, пытках и жестоком обращении с задержанными во время войны на Востоке Украины.

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