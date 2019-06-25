З початку року курятина подешевшала майже на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. З початку року в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 25 червня, передає УНН.
Зокрема, впали ціни на курятину - на 17,8%. Поряд з цим, подорожчала яловичина - на 8,6%, та свинина - на 15,4%.
Станом на сьогодні курятина є найдоступнішим м'ясом для українців - 91,9 грн за кг. Кілограм свинини та яловичини українцям обійдеться у 119,9 грн та 138,6 грн відповідно.
Інші продукти харчування з переліку соціальних суттєво зросли в ціні. Цукор подорожчав на 14,8% - до 17,5 грн за кг, хліб житній - на 12,2%, до 29,6 грн за кг, хліб пшеничний - на 19,6% - до 32,3 грн за кг, морква - на 34,7% - до 16,3 грн за кг.
Незначно, але подешевшала олія - на 1,2%, до 35,8 грн за літр, молоко - на 3,6%, до 23,4 грн за літр, макарони - на 2,1%, до 42,5 грн за кг.
Раніше УНН повідомляв, що курятина в Україні дешевша, ніж у Польщі.
Нагадаємо, минулого року курятина була м’ясом №1 в Україні за популярністю серед українців. Зазначимо, що цей вид м’яса на 100% забезпечується вітчизняними виробниками. ТОП-5 найбільших виробників і експортерів курятини очолює "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба). Його частка у загальному обсязі експорту України сягає 88%.