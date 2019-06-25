С начала года курятина подешевела почти на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала года в Украине подешевели некоторые социальные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного барометра" по состоянию на 25 июня, передает УНН.
В частности, упали цены на курятину - на 17,8%. Наряду с этим, подорожала говядина - на 8,6%, и свинина - на 15,4%.
На сегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев - 91,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины украинцам обойдется в 119,9 грн и 138,6 грн соответственно.
Другие продукты питания из перечня социальных существенно выросли в цене. Сахар подорожал на 14,8% - до 17,5 грн за кг, хлеб ржаной - на 12,2%, до 29,6 грн за кг, хлеб пшеничный - на 19,6% - до 32,3 грн за кг, морковь - на 34,7% - до 16,3 грн за кг.
Незначительно, но подешевела масло - на 1,2%, до 35,8 грн за литр, молоко - на 3,6%, до 23,4 грн за литр, макароны - на 2,1%, до 42,5 грн за кг.
Ранее УНН сообщал, что курятина в Украине дешевле, чем в Польше.
В прошлом году курятина была мясом №1 в Украине по популярности среди украинцев. Отметим, что этот вид мяса на 100% обеспечивается отечественными производителями. ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров курятины возглавляет "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба). Его доля в общем объеме экспорта Украины составляет 88%.