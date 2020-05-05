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З початку року імпорт газу збільшився на 59%

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. З початку року надходження газу з країн Європи склали 1,4 млрд куб. м, що на 59% більше за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу "Оператор ГТС України".

З початку року імпорт газу збільшився на 59%

"В січні-квітні 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС склали 3,9 млрд куб. м, що на 1,4 млрд куб. м, або на 59%, більше ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 26% перевищує середній показник у 2016-2019 роках", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за перші чотири місяці 2020 року імпорт із Словаччини склав 2,4 млрд куб. м (+91% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 0,9 млрд куб. м (+26%), із Польщі – 0,6 млрд куб. м (+28%). Зауважимо, що зазначені обсяги імпорту з Польщі включають також віртуальний реверс, який вперше став доступний з початком цього року – 0,38 млрд куб. м.

Зокрема, за оперативними даними ТОВ "Оператор ГТС України" в квітні місяці 2020 року в Україну було імпортовано 1 млрд 131 млн куб. м природного газу. Це майже на четверту частину (на 255 млн куб. м) перевищує імпортні обсяги квітня 2019 року.

Таке збільшення надходжень газу з країн ЄС пояснюється, в тому числі, зростанням попиту на нову послугу short–haul, яку Оператор ГТС України впровадив з початком 2020 року. За квітень місяць по short-haul до України надійшло 264 млн куб. м газу ( з Угорщини – 64%, з Польщі – 21%, зі Словаччини – 15%). Варто зазначити, що всі ці обсяги трейдери направили для зберігання в українських ПСГ в режимі "митного складу".

Станом на сьогодні блакитне паливо надходять виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

Нагадаємо, у квітні ціна газу для населення знизилась на 15% та продовжить своє падіння.

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