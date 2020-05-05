С начала года импорт газа увеличился на 59%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. С начала года поступления газа из стран Европы составили 1,4 млрд куб. м, что на 59% больше за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Оператор ГТС Украины".
"В январе-апреле 2020 года общая поступления природного газа из стран ЕС составили 3,9 млрд куб. м, что на 1,4 млрд куб. м, или на 59% больше чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 26% превышает средний показатель в 2016-2019 годах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за первые четыре месяца 2020 года импорт из Словакии составил 2,4 млрд куб. м (+91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 0,9 млрд куб. м (+ 26%), из Польши - 0,6 млрд куб. м (+28%). Заметим, что указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года - 0,38 млрд куб. м.
В частности, по оперативным данным ООО "Оператор ГТС Украины" в апреле 2020 года в Украину было импортировано 1 млрд 131 млн куб. м природного газа. Это почти на четвертую часть (на 255 млн куб. м) превышает импортные объемы апреле 2019 года.
Такое увеличение поступлений газа из стран ЕС объясняется, в том числе, ростом спроса на новую услугу short-haul, которую "Оператор ГТС Украины" ввел с началом 2020 года. За апрель месяц по short-haul в Украину поступило 264 млн куб. м газа (из Венгрии - 64%, из Польши - 21%, из Словакии - 15%). Стоит отметить, что все эти объемы трейдеры направили для хранения в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада".
На сегодня голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.
Напомним, в апреле цена газа для населения снизилась на 15% и продолжит свое падение.