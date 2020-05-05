С начала года импорт газа увеличился на 59%

КИЕВ. 5 мая. УНН. С начала года поступления газа из стран Европы составили 1,4 млрд куб. м, что на 59% больше за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Оператор ГТС Украины".