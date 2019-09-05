З початку року до України не пропустили майже 6 тис. громадян РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. З початку року до України не пропустили 5900 громадян Російської Федерації. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України.
"Загалом майже 5900 громадян РФ з початку року не були пропущені до України. За минулу добу (4 вересня - ред.) таких була 21 особа", - повідомили у пресслужбі.
Серед причин відмов – переважно непідтвердження мети свої поїздки в Україну, перевищення терміну минулого перебування в Україні або ж незаконне відвідування тимчасово окупованих територій.
"Категорії людей, які незаконно відвідували тимчасово окуповані території, не тільки відмовляють у перетині українського кордону, а пред’являють термін заборони в'їзду в Україну на три роки", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, громадянин Російської Федерації спробував перетнути російсько-український кордон через поле.