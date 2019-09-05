С начала года в Украину не пропустили почти 6 тыс. граждан РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. С начала года в Украину не пропустили 5900 граждан Российской Федерации. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
"В общем почти 5900 граждан РФ с начала года не были пропущены в Украину. За минувшие сутки (4 сентября - ред.) таких было 21 человек", - сообщили в пресс-службе.
Среди причин отказов - преимущественно неподтверждения цели свои поездки в Украину, превышение срока прошлого пребывания в Украине или незаконное посещение временно оккупированных территорий.
"Категории людей, которые незаконно посещали временно оккупированные территории, не только отказывают в пересечении украинской границы, а предъявляют срок запрета въезда в Украину на три года", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, гражданин Российской Федерации попытался пересечь российско-украинскую границу через поле.