З початку року до судів намагалися пронести понад 50 тис. заборонених предметів

“Як повідомили в управлінні забезпечення безпеки учасників судового процесу центрального органу управління Служби судової охорони, загалом за одинадцять місяців 2020 року співробітники Служби попередили пронесення до 459 органів та установ судової влади України, які перебувають під охороною судових охоронців, 52 718 заборонених предметів”, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у листопаді цього року відвідувачі органів та установ судової влади намагалися пронести до них 8 270 заборонених предметів і встановили новий антирекорд, перевищивши показники жовтня (7 898).

“У листопаді найбільше заборонених предметів було попереджено до пронесення в органи й установи судової влади Харківської — 2 382 од. (10 694 од. з початку року), Дніпропетровської — 1 569 од. (10 341 од. з початку року), Запорізької — 550 од. (1 480 од. з початку року), Одеської областей — 509 од. (4 685 од. з початку року) та міста Києва й Київської області — 1 162 од. (11 405 од. з початку року). Водночас протягом останніх двох місяців спостерігається стійка поступова тенденція зменшення кількості спроб пронесення заборонених предметів до судів міста Києва та Київської області”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, більшість заборонених предметів, з якими відвідувачі намагалися пройти в листопаді до судових установ, становлять: ножі — 3 141 од. (20 215 од. з початку року), набої — 2 135 од. (12 737 од. з початку року), балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, — 1 567 од. (10 736 од. з початку року), пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, — 480 од. (4 053 од. з початку року).

Також у листопаді судові охоронці не допустили пронесення до органів Феміди 58 од. електрошокових пристроїв (328 од. з початку року), 36 од. пневматичної і газової зброї (176 од. з початку року), 19 од. вогнепальної зброї (199 од. з початку року) та 15 од. травматичної зброї (298 од. з початку року). Були й намагання пронести піротехнічні вироби (фаєри), металеві та дерев’яні палиці й бити, ножиці та викрутки тощо.

Нагадаємо, на Запоріжжі чоловік під час судового слухання вдарив себе ножем у живіт.