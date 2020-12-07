З початку року до судів намагалися пронести понад 50 тис. заборонених предметів

ukru
Ексклюзив
07:49 • 11736 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 68281 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 101024 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 109775 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 115585 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 103948 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112305 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91014 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102267 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118397 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.2 м/с
83 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 62982 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 59372 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 88063 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 99944 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 54364 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 68281 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 103625 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 326836 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 259888 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 353305 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 87652 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 115881 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 116023 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112640 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 126006 перегляди
Актуальне
З початку року до судів намагалися пронести понад 50 тис. заборонених предметів

З початку року до судів намагалися пронести понад 50 тис. заборонених предметів

Київ • УНН

 • 9182 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. За одинадцять місяців цього року до органів судової влади відвідувачі намагалися пронести понад 50 тисяч заборонених предметів, серед яких ножі, електрошокери, вогнепальна та пневматична зброя. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.

“Як повідомили в управлінні забезпечення безпеки учасників судового процесу центрального органу управління Служби судової охорони, загалом за одинадцять місяців 2020 року співробітники Служби попередили пронесення до 459 органів та установ судової влади України, які перебувають під охороною судових охоронців, 52 718 заборонених предметів”, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у листопаді цього року відвідувачі органів та установ судової влади намагалися пронести до них 8 270 заборонених предметів і встановили новий антирекорд, перевищивши показники жовтня (7 898).

“У листопаді найбільше заборонених предметів було попереджено до пронесення в органи й установи судової влади Харківської — 2 382 од. (10 694 од. з початку року), Дніпропетровської — 1 569 од. (10 341 од. з початку року), Запорізької — 550 од. (1 480 од. з початку року), Одеської областей — 509 од. (4 685 од. з початку року) та міста Києва й Київської області — 1 162 од. (11 405 од. з початку року). Водночас протягом останніх двох місяців спостерігається стійка поступова тенденція зменшення кількості спроб пронесення заборонених предметів до судів міста Києва та Київської області”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, більшість заборонених предметів, з якими відвідувачі намагалися пройти в листопаді до судових установ, становлять: ножі — 3 141 од. (20 215 од. з початку року), набої — 2 135 од. (12 737 од. з початку року), балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, — 1 567 од. (10 736 од. з початку року), пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, — 480 од. (4 053 од. з початку року).

Також у листопаді судові охоронці не допустили пронесення до органів Феміди 58 од. електрошокових пристроїв (328 од. з початку року), 36 од. пневматичної і газової зброї (176 од. з початку року), 19 од. вогнепальної зброї (199 од. з початку року) та 15 од. травматичної зброї (298 од. з початку року). Були й намагання пронести піротехнічні вироби (фаєри), металеві та дерев’яні палиці й бити, ножиці та викрутки тощо.

Нагадаємо, на Запоріжжі чоловік під час судового слухання вдарив себе ножем у живіт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91