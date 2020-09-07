На Запоріжжі чоловік під час судового слухання вдарив себе ножем у живіт

“У провадженні судді знаходиться цивільна справа за позовом громадянки до громадянина про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. 7 вересня 2020 року під час чергового слухання справи громадянин 1968 року народження, наніс удар ножем собі в живіт. Після чого знову замахнувся ножем, але позивачка вибила ніж. Чоловік впав на підлогу”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що працівниками суду було викликано поліцію та швидку допомогу. Чоловіка було доставлено до Якимівської центральної районної лікарні. На даний час відомостей щодо стану його здоров’я немає.

Нагадаємо, в Україні за чотири місяці цього року до судів та установ системи правосуддя відвідувачі намагалися пронести понад 13,2 тис. заборонених предметів, серед яких ножі, електрошокери, фаєри, вогнепальна та травматична зброя.