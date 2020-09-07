На Запоріжжі чоловік під час судового слухання вдарив себе ножем у живіт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Якимівському районному суді на Запоріжжі чоловік 1968 року народження під час судового слухання вдарив себе ножем у живіт. Про це повідомляє УНН із посиланням на Судову владу України.
“У провадженні судді знаходиться цивільна справа за позовом громадянки до громадянина про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. 7 вересня 2020 року під час чергового слухання справи громадянин 1968 року народження, наніс удар ножем собі в живіт. Після чого знову замахнувся ножем, але позивачка вибила ніж. Чоловік впав на підлогу”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що працівниками суду було викликано поліцію та швидку допомогу. Чоловіка було доставлено до Якимівської центральної районної лікарні. На даний час відомостей щодо стану його здоров’я немає.
Нагадаємо, в Україні за чотири місяці цього року до судів та установ системи правосуддя відвідувачі намагалися пронести понад 13,2 тис. заборонених предметів, серед яких ножі, електрошокери, фаєри, вогнепальна та травматична зброя.