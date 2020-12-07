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С начала года в суды пытались пронести более 50 тыс. Запрещенных предметов

С начала года в суды пытались пронести более 50 тыс. Запрещенных предметов

Киев  •  УНН

 • 9173 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За одиннадцать месяцев этого года в органы судебной власти посетители пытались пронести более 50 тысяч запрещенных предметов, среди которых ножи, электрошокеры, огнестрельное и пневматическое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы судебной охраны.

“Как сообщили в управлении обеспечения безопасности участников судебного процесса центрального органа управления Службы судебной охраны, всего за одиннадцать месяцев 2020 года сотрудники Службы предупредили пронос до 459 органов и учреждений судебной власти Украины, находящихся под охраной судебных охранников, 52718 запрещенных предметов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре этого года посетители органов и учреждений судебной власти пытались пронести в них 8270 запрещенных предметов и установили новый антирекорд, превысив показатели октября (7898).

“В ноябре больше всего запрещенных предметов были предупреждены до проноса в органы и учреждения судебной власти Харьковской — 2382 ед. (10694 ед. с начала года), Днепропетровской — 1569 ед. (10341 ед. с начала года), Запорожской — 550 ед. (1480 ед. с начала года), Одесской областей — 509 ед. (4685 ед. с начала года) и города Киева и Киевской области — 1162 ед. (11405 ед. с начала года). В то же время в течение последних двух месяцев наблюдается устойчивая постепенная тенденция уменьшения количества попыток проноса запрещенных предметов в суды города Киева и Киевской области”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, большинство запрещенных предметов, с которыми посетители пытались пройти в ноябре в судебные учреждения, составляют: ножи — 3141 ед. (20215 ед. с начала года), патроны — 2135 ед. (12737 ед. с начала года), баллончики, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, — 1567 ед. (10736 ед. с начала года), устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, — 480 ед. (4053 ед. с начала года).

Также в ноябре судебные охранники не допустили пронос в органы Фемиды 58 ед. электрошоковых устройств (328 ед. с начала года), 36 ед. пневматической и газового оружия (176 ед. с начала года), 19 ед. огнестрельного оружия (199 ед. с начала года) и 15 ед. травматического оружия (298 ед. с начала года). Были и попытки пронести пиротехнические изделия (фаеры), металлические и деревянные палки и бить, ножницы и отвертки и тому подобное.

Напомним, в Запорожье мужчина во время судебного слушания ударил себя ножом в живот.

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