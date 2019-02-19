З початку року до Ізраїлю не впустили близько 500 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. З початку цього року ізраїльські правоохоронці відмовили 500 громадянам України у в'їзді в Ізраїль. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
“Ізраїльські служби відмовили близько 500 громадянам України у в’їзді на територію Ізраїлю з початку цього року”, - повідомив Слободян.
Він додав, з яких причин ізраїльські правоохоронці не пропускають до Ізраїлю українців наразі не невідомо.
Раніше УНН повідомляв, в аеропорту Ізраїлю спостерігаються затримання українців.
Крім того, прикордонники відмовили 80 ізраїльтянам у в’їзді в Україну з початку 2019-го року. Кількість громадян Ізраїлю, які недобросовісно готуються до поїздок в Україну збільшилась. Вони часто не можуть підтвердити мету свого візиту в Україну.