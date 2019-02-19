З початку року до Ізраїлю не впустили близько 500 українців

“Ізраїльські служби відмовили близько 500 громадянам України у в’їзді на територію Ізраїлю з початку цього року”, - повідомив Слободян.



Він додав, з яких причин ізраїльські правоохоронці не пропускають до Ізраїлю українців наразі не невідомо.



Раніше УНН повідомляв, в аеропорту Ізраїлю спостерігаються затримання українців.



Крім того, прикордонники відмовили 80 ізраїльтянам у в’їзді в Україну з початку 2019-го року. Кількість громадян Ізраїлю, які недобросовісно готуються до поїздок в Україну збільшилась. Вони часто не можуть підтвердити мету свого візиту в Україну.