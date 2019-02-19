С начала года в Израиль не впустили около 500 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С начала этого года израильские правоохранители отказали 500 гражданам Украины во въезде в Израиль. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Израильские службы отказали около 500 гражданам Украины во въезде на территорию Израиля с начала этого года", - сообщил Слободян.
Он добавил, что по каким причинам израильские правоохранители не пропускают в Израиль украинский пока не известно.
Ранее УНН сообщал, что в аэропорту Израиля наблюдаются задержания украинцев.
Кроме того, пограничники отказали 80 израильтянам во въезде в Украину с начала 2019-го года. Количество граждан Израиля, которые недобросовестно готовятся к поездкам в Украину увеличилось. Они часто не могут подтвердить цель своего визита в Украину.