С начала года в Израиль не впустили около 500 украинцев

"Израильские службы отказали около 500 гражданам Украины во въезде на территорию Израиля с начала этого года", - сообщил Слободян.



Он добавил, что по каким причинам израильские правоохранители не пропускают в Израиль украинский пока не известно.



Ранее УНН сообщал, что в аэропорту Израиля наблюдаются задержания украинцев.



Кроме того, пограничники отказали 80 израильтянам во въезде в Украину с начала 2019-го года. Количество граждан Израиля, которые недобросовестно готовятся к поездкам в Украину увеличилось. Они часто не могут подтвердить цель своего визита в Украину.