З початку року близько 700 тис. українців отримали закордонні паспорти

З початку року близько 700 тис. українців отримали закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Від початку поточного року понад 697 тис. осіб отримали паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповідь на запит у Державній міграційній службі України.
"Повідомляємо, що за період з 1 січня 2020 року до 7 травня 2020 року видано паспортів громадянина для виїзду за кордон всього 697 тис. 587 шт.", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, за 11 місяців 2019 року українці отримали 3 310 620 закордонних паспортів.
Також нагадаємо, нові правила в'їзду до РФ збільшили попит на закордонні паспорти у східних регіонах.