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З початку року близько 700 тис. українців отримали закордонні паспорти

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Від початку поточного року понад 697 тис. осіб отримали паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповідь на запит у Державній міграційній службі України.

З початку року близько 700 тис. українців отримали закордонні паспорти

"Повідомляємо, що за період з 1 січня 2020 року до 7 травня 2020 року видано паспортів громадянина для виїзду за кордон всього 697 тис. 587 шт.", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, за 11 місяців 2019 року українці отримали 3 310 620 закордонних паспортів.

Також нагадаємо, нові правила в'їзду до РФ збільшили попит на закордонні паспорти у східних регіонах.

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