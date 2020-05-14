З початку року близько 700 тис. українців отримали закордонні паспорти

"Повідомляємо, що за період з 1 січня 2020 року до 7 травня 2020 року видано паспортів громадянина для виїзду за кордон всього 697 тис. 587 шт.", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, за 11 місяців 2019 року українці отримали 3 310 620 закордонних паспортів.



Також нагадаємо, нові правила в'їзду до РФ збільшили попит на закордонні паспорти у східних регіонах.