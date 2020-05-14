С начала года около 700 тыс. украинцев получили загранпаспорта

"Сообщаем, что за период с 1 января 2020 года до 7 мая 2020 года выдано паспортов гражданина для выезда за границу всего 697 тыс. 587 шт.", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, за 11 месяцев 2019 года украинцы получили 3 310 620 загранпаспортов.



Также напомним, новые правила въезда в РФ увеличили спрос на загранпаспорта в восточных регионах.