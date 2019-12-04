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З початку року українці оформили більше 3 млн закордонних паспортів та 1,5 млн ID-карток

З початку року українці оформили більше 3 млн закордонних паспортів та 1,5 млн ID-карток

Київ • УНН

 • 8206 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку 2019 року українці оформили 3 310 620 закордонних паспортів та 1 473 261 ID-карток. Про це Державна міграційна служба України повідомила своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, з початку 2019 року оформлено: 1 473 261 ID-карток та 3 310 620 закордонних паспортів.

Протягом листопада 2019 року було оформлено понад 217 тисяч закордонних паспортів та понад 138 тисяч ID-карток.

Зазначається, що це менше у порівнянні з листопадом 2018 року. Адже у цьому році, ID-карток офорили на 5% менше, а закордонних паспортів – менше на 34%.

Як раніше повідомляв УНН, міграційна служба оформила 4 мільйони паспортів громадянина України у формі ID-картки з січня 2016 року – з початку оформлення біометричних документів в Україні.

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