З початку року українці оформили більше 3 млн закордонних паспортів та 1,5 млн ID-карток
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку 2019 року українці оформили 3 310 620 закордонних паспортів та 1 473 261 ID-карток. Про це Державна міграційна служба України повідомила своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, з початку 2019 року оформлено: 1 473 261 ID-карток та 3 310 620 закордонних паспортів.
Протягом листопада 2019 року було оформлено понад 217 тисяч закордонних паспортів та понад 138 тисяч ID-карток.
Зазначається, що це менше у порівнянні з листопадом 2018 року. Адже у цьому році, ID-карток офорили на 5% менше, а закордонних паспортів – менше на 34%.
Як раніше повідомляв УНН, міграційна служба оформила 4 мільйони паспортів громадянина України у формі ID-картки з січня 2016 року – з початку оформлення біометричних документів в Україні.