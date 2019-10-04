Українцям видали вже 4 млн ID-карток – ДМС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міграційна служба оформила 4 мільйони паспортів громадянина України у формі ID-картки з січня 2016 року – з початку оформлення біометричних документів в Україні, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДМС.
"4 жовтня персоналізовано 4-мільйонну ID-картку. Загалом, 4 мільйони ID-карток Міграційна служба оформила з січня 2016 року, з початку оформлення біометричних документів в Україні. При цьому лише з початку 2019 року оформлено понад 1,2 мільйони ID-карток", - йдеться в повідомленні.
У міграційній службі також зазначили, що найближчим часом очікується розвиток інфраструктури електронних сервісів, які дозволять суттєво спростити надання послуг громадянам, які є власниками біометричних документів.
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Нагадаємо, з 1 липня подорожчало оформлення біометричних документів.