Украинцам выдали уже 4 млн ID-карт – ГМС

"4 октября персонализирована 4-миллионная ID-карта. В общем, 4 миллиона ID-карточек Миграционная служба оформила с января 2016 года, с начала оформления биометрических документов в Украине. При этом, только с начала 2019 года оформлено более 1,2 миллиона ID-карт", - говорится в сообщении.

В миграционной службе также отметили, что в ближайшее время ожидается развитие инфраструктуры электронных сервисов, которые позволят существенно упростить предоставление услуг гражданам, которые являются владельцами биометрических документов.

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Напомним, с 1 июля подорожало оформления биометрических документов.