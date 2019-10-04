Украинцам выдали уже 4 млн ID-карт – ГМС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Миграционная служба оформила 4 миллиона паспортов гражданина Украины в форме ID-карты с января 2016 года - с начала оформления биометрических документов в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГМС.
"4 октября персонализирована 4-миллионная ID-карта. В общем, 4 миллиона ID-карточек Миграционная служба оформила с января 2016 года, с начала оформления биометрических документов в Украине. При этом, только с начала 2019 года оформлено более 1,2 миллиона ID-карт", - говорится в сообщении.
В миграционной службе также отметили, что в ближайшее время ожидается развитие инфраструктуры электронных сервисов, которые позволят существенно упростить предоставление услуг гражданам, которые являются владельцами биометрических документов.
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Напомним, с 1 июля подорожало оформления биометрических документов.