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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 11197 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103769 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77106 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103758 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116340 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 146584 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147411 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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С начала года украинцы оформили более 3 млн загранпаспортов и 1,5 млн ID-карточек

С начала года украинцы оформили более 3 млн загранпаспортов и 1,5 млн ID-карточек

Киев  •  УНН

 • 8190 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала 2019 года украинцы оформили 3310620 загранпаспортов и 1473261 ID-карточек. Об этом Государственная миграционная служба Украины сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, с начала 2019 оформлено: 1473261 ID-карточек и 3310620 загранпаспортов.

В течение ноября 2019 года было оформлено более 217 000 загранпаспортов и более 138 000 ID-карточек.

Отмечается, что это меньше по сравнению с ноябрем 2018 года. Ведь в этом году, ID-карточек офорилы на 5% меньше, а загранпаспортов - меньше на 34%.

Как ранее сообщал УНН, миграционная служба оформила 4 миллиона паспортов гражданина Украины в форме ID-карты с января 2016 года - с начала оформления биометрических документов в Украине.

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