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З початку пандемії до судів України не пустили понад 2,3 тисячі громадян з симптомами ГРВІ

Київ • УНН

 • 11677 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З початку пандемії співробітники Служби судової охорони не пустили до судів, органів та установ системи правосуддя понад 2,3 тисячі громадян з симптомами ГРВІ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.

"З початку введення карантинних заходів у понад 400 судах, органах та установах системи правосуддя, що перебувають під охороною Служби, судові охоронці проводять температурний скринінг їх працівникам і відвідувачам. За цей час співробітники Служби перевірили понад 2 млн 110 тис. осіб, а 2357 з них було відмовлено в допуску до судів у зв’язку з підвищеною температурою тіла та наявними ознаками респіраторних захворювань і запропоновано звернутися до лікарів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше відвідувачів з ознаками ГРВІ не допущено до судових установ міста Києва, Київської, Луганської та Харківської областей.

Так, судові охоронці несуть службу в захисних масках, окулярах і рукавичках, а кожний пункт пропуску до судової установи забезпечений засобами для дезінфекції рук та предметів.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 330 396 людей, за останню добу виявили 7 517 інфікованих, що є новим антирекордом.

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