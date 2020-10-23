С начала пандемии в суды Украины не пустили более 2,3 тысячи граждан с симптомами ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. С начала пандемии сотрудники Службы судебной охраны не пустили в суды, органы и учреждения системы правосудия более 2,3 тысячи граждан с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы судебной охраны.
"С начала введения карантинных мероприятий в более 400 судах, органах и учреждениях системы правосудия, находящихся под охраной Службы, судебные охранники проводят температурный скрининг их работникам и посетителям. За это время сотрудники Службы проверили более 2 млн 110 тыс. человек, а 2357 из них было отказано в допуске к судам в связи с повышенной температурой тела и имеющимися признаками респираторных заболеваний и предложено обратиться к врачам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего посетителей с признаками ОРВИ не допущено в судебные учреждения города Киева, Киевской, Луганской и Харьковской областей.
Так, судебные охранники несут службу в защитных масках, очках и перчатках, а каждый пункт пропуска в судебное учреждение обеспечен средствами для дезинфекции рук и предметов.
Напомним, с начала пандемии в Украине COVID-19 заболело 330 396 человек, за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом.