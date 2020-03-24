З початку квітня на Буковині діятиме нерестова заборона
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Буковині з 1 квітня діятиме нерестова заборона, за її порушення передбачена адміністративна або кримінальна відповідність. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.
"З 1-го квітня цього року діятиме нерестова заборона відповідно до наказу Управління Держрибагентства в Чернівецькій області. За її порушення громадяни нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що нерестова заборона діятиме на водних об’єктах Чернівецької області та Дністровському водосховищі в такі терміни:
– на річці Дністер та Дністровському водосховищі з усіма притоками – з 1 квітня по 9 червня 2020 року;
– на всіх інших річках та їхніх кореневих водах – з 1 квітня по 19 травня 2020 року;
– на придаткових системах водойм – з 1 квітня по 29 червня 2020 року.
Нагадаємо, на Одещині браконьєри спіймали 150-кілограмову білугу, яка йшла на нерест. Захищаючи улов з десятками кілограмів чорної ікри, затриманий кинувся з ножем на прикордонника.