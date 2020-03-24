С начала апреля на Буковине будет действовать нерестовый запрет

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108919 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110925 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109446 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120033 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102465 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106478 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106911 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131715 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130522 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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С начала апреля на Буковине будет действовать нерестовый запрет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. На Буковине с 1 апреля будет действовать нерестовый запрет, за его нарушение предусмотрена административная или уголовная соответствие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"С 1 апреля этого года будет действовать нерестовый запрет в соответствии с приказом Управления Госрыбагентства в Черновицкой области. За его нарушение граждане будут нести административную или уголовную ответственность", - сказано в сообщении.

Отмечается, что нерестовый запрет будет действовать на водных объектах Черновицкой области и Днестровском водохранилище в следующие сроки:
- на реке Днестр и Днестровском водохранилище со всеми притоками - с 1 апреля по 9 июня 2020 года;
- на всех других реках и их корневых водах - с 1 апреля по 19 мая 2020 года;
- на придаточных системах водоемов - с 1 апреля по 29 июня 2020 года.

Напомним, в Одесской области браконьеры поймали 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест. Защищая улов с десятками килограммов черной икры, задержанный бросился с ножом на пограничника.

Украинские Национальные Новости

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