С начала апреля на Буковине будет действовать нерестовый запрет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На Буковине с 1 апреля будет действовать нерестовый запрет, за его нарушение предусмотрена административная или уголовная соответствие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
"С 1 апреля этого года будет действовать нерестовый запрет в соответствии с приказом Управления Госрыбагентства в Черновицкой области. За его нарушение граждане будут нести административную или уголовную ответственность", - сказано в сообщении.
Отмечается, что нерестовый запрет будет действовать на водных объектах Черновицкой области и Днестровском водохранилище в следующие сроки:
- на реке Днестр и Днестровском водохранилище со всеми притоками - с 1 апреля по 9 июня 2020 года;
- на всех других реках и их корневых водах - с 1 апреля по 19 мая 2020 года;
- на придаточных системах водоемов - с 1 апреля по 29 июня 2020 года.
Напомним, в Одесской области браконьеры поймали 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест. Защищая улов с десятками килограммов черной икры, задержанный бросился с ножом на пограничника.