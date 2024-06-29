З початку доби на фронті відбулось 47 бойових зіткнень, найбільшу активність ворог зберігає на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
З початку доби по всьому фронту відбулося 47 бойових зіткнень, найбільшу активність противник проявляв на Покровському напрямку, де відбулося майже 30% від загальної кількості бойових зіткнень.
З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Тут відбулося майже 30 відсотків від загальної суми у 47 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Наші захисники жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 13.00 29.06.2024, пише УНН.
російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма - у район Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців. Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві, там же, ще тривають,
Деталі
На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також російські терористи бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки - у сумі застосували вісім КАБів.
На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У район Сіверська противник завдав авіаудару трьома КАБами.
На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п’ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоданилівки та Малої Токмачки. Біля останньої бій триває.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
Нагадаємо
За добу рф втратила 1070 військовослужбовців, в результаті чого, за даними українських військових, її загальні бойові втрати з початку вторгнення склали 541 560 військовослужбовців.