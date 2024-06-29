С начала суток больше всего враг атакует на Покровском направлении. Здесь произошло почти 30 процентов от общей суммы в 47 боевых столкновений по всей линии фронта. Наши защитники жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 13.00 29.06.2024, пишет УНН.

российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар шестью КАБами по Волчанску, четырьмя - в район Веселого, а одну авиабомбу сбросил неподалеку Липцов. Сейчас на Харьковском направлении отражено четыре атаки оккупантов в районе Волчанска. Две, там же, еще продолжаются, - говорится в сообщении.

Детали

На Купянском направлении продолжается бой возле Стельмаховки. Также российские террористы бомбардируют районы Купянска, Стельмаховки и Петропавловки - в сумме применили восемь КАБов.

На Лиманском направлении с начала суток враг предпринял три попытки улучшить тактическое положение возле Невского. Боевые действия продолжаются. В район Северска противник нанес авиаудар тремя КАБами.

На Покровском направлении, как и в последнее время в целом, самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 13. Сейчас пять боестолкновений продолжаются в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Прогресса.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Возле последней бой продолжается.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Напомним

За сутки рф потеряла 1070 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 541 560 военнослужащих.