З початку доби у зоні ООС ворожих обстрілів не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворожих обстрілів не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12.00 російсько-окупаційні війська вогонь по позиціях наших захисників не відкривали", - зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню.
Як повідомляв УНН, у районі Попасної на Донбасі було виявлено тіло бійця ЗСУ, який загинув 27 травня в бою з диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ) бойовиків.