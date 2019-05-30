С начала суток в зоне ООС вражеских обстрелов не зафиксировано

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска огонь по позициям наших защитников не открывали", - отметил Гуцуляк.



Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня.



Как сообщал УНН, в районе Попасной на Донбассе было обнаружено тело бойца ВСУ, который погиб 27 мая в бою с диверсийно- разведывательной группой (ДРГ) боевиков.