С начала суток в зоне ООС вражеских обстрелов не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил вражеских обстрелов не зафиксировано. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска огонь по позициям наших защитников не открывали", - отметил Гуцуляк.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщал УНН, в районе Попасной на Донбассе было обнаружено тело бойца ВСУ, который погиб 27 мая в бою с диверсийно- разведывательной группой (ДРГ) боевиков.