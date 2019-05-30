С начала суток в зоне ООС вражеских обстрелов не зафиксировано

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 36069 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 57396 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 74251 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87985 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122191 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111428 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137638 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144613 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130123 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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С начала суток в зоне ООС вражеских обстрелов не зафиксировано

С начала суток в зоне ООС вражеских обстрелов не зафиксировано

Киев  •  УНН

 • 7932 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил вражеских обстрелов не зафиксировано. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска огонь по позициям наших защитников не открывали", - отметил Гуцуляк.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал УНН, в районе Попасной на Донбассе было обнаружено тело бойца ВСУ, который погиб 27 мая в бою с диверсийно- разведывательной группой (ДРГ) боевиков.

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