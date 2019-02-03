З початку доби на Донбасі тихо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська ще не порушували режим тиші на Донбасі. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За наявною інформацією, від початку цієї доби станом на 12.00 на лінії бойового зіткнення обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначив речник прес-центру.
При цьому він додав, що обстановка на лінії зіткнення є контрольованою українськими бійцями зі складу підрозділів Об’єднаних сил. Захисники України перебувають напоготові до будь-якого розвитку подій та виконують бойові завдання із оборони країни від російської збройної агресії.
Нагадаємо, 2 лютого бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. 1 раз противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації населених пунктів вздовж лінії розмежування.