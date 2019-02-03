С начала суток на Донбассе тихо
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска еще не нарушали режим тишины на Донбассе. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По имеющейся информации, с начала этого периода по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - отметил представитель пресс-центра.
При этом он добавил, что обстановка на линии соприкосновения контролируемая украинским бойцами из состава подразделений Объединенных сил. Защитники Украины готовы к любому развитию событий и выполняют боевые задачи по обороне страны от российской вооруженной агрессии.
Напомним, 2 февраля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. 1 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения.