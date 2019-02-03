ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “зі стрілецької зброї — в районі селища Широкине; з великокаліберних кулеметів — в районі селища Красногорівка; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Гнутове. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі Хутора Вільний; тричі з мінометів калібру 82 мм., БМП-1 та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Луганське; з великокаліберних кулеметів — в районі селища Кримське; двічі з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі селища Травневе”.

Внаслідок обстрілів бойовиків двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

“За даними розвідки, 2 лютого, двох окупантів знищено, четверо отримали поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.