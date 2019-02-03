ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. 2 февраля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. 1 раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “из стрелкового оружия — в районе поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Красногоровка; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Гнутово. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наши позиции: с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе Хутора Свободный; трижды из минометов калибра 82 мм., БМП-1 и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Луганское; из крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Крымское; дважды с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Майское”.
Вследствие обстрелов боевиков двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
“По данным разведки, 2 февраля, двое оккупантов уничтожены, четверо получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, — добавили в пресс-центре ООС.