З початку доби на Донбасі не було жодного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Від початку поточної доби на Донбасі російсько-терористичні угруповання дотримуються режиму тиші. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“З опівночі, станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму тиші не зафіксовано”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, обстановка в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей є контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. У ході бойових дій, три військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.