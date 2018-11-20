С начала суток на Донбассе не было ни одного обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе российско-террористические группировки соблюдают режим тишины. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
“Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00 со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима тишины не зафиксировано”, — сказал Гуцуляк.
По его словам, обстановка в районе сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей является контролируемой подразделениями Объединенных сил.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. В ходе боевых действий три военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.