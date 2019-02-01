З початку доби бойовики не здійснювали обстріл українських позицій на Донбасі

"Від початку цієї доби, станом на 12.00, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях ворожих обстрілів поки не фіксувалося, втрат у лавах українських військ немає", - повідомив Мотузяник.



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Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових.



Як повідомляв УНН, близько 250 іноземних журналістів працювали в зоні ООС.