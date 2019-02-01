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З початку доби бойовики не здійснювали обстріл українських позицій на Донбасі

З початку доби бойовики не здійснювали обстріл українських позицій на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Від початку цієї доби, станом на 12.00, обстріли російсько-окупаційних військ поки не фіксувалися. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Від початку цієї доби, станом на 12.00, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях ворожих обстрілів поки не фіксувалося, втрат у лавах українських військ немає", - повідомив Мотузяник.

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Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових.

Як повідомляв УНН, близько 250 іноземних журналістів працювали в зоні ООС

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