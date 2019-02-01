С начала суток боевики не осуществляли обстрел украинских позиций на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12.00, обстрелы российско-оккупационных войск пока не фиксировались. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала этого периода, по состоянию на 12.00, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях вражеских обстрелов пока не фиксировалось, потерь в рядах украинских войск нет", - сообщил Мотузяник.
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Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных.
Как сообщал, около 250 иностранных журналистов работали в зоне ООС.