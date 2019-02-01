С начала суток боевики не осуществляли обстрел украинских позиций на Донбассе

"С начала этого периода, по состоянию на 12.00, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях вражеских обстрелов пока не фиксировалось, потерь в рядах украинских войск нет", - сообщил Мотузяник.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наев назвал результат "красного" режима на Донбассе



Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных.



Как сообщал, около 250 иностранных журналистов работали в зоне ООС.