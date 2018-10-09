З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ОС

"Від початку поточної доби, станом на 9-ту годину ранку, зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли на Донецькому напрямку", - сказав речник.



За його словами, вночі під обстріл з гранатометів різних типів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї потрапили опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Широкиного та Павлополя.



Після 7-ї ранку окупанти випустили 20 артилерійських снарядів 122-го калібру по захисниках Водяного. 4 міни калібру 120 мм у цей же час розірвалися на позиціях українських військ неподалік Лебединського. Вогонь у відповідь Збройні сили України не відкривали.



"Втрат серед наших військових внаслідок бойових дій від початку доби немає", - заявив він.



Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 12 разів бойовики застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.