С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ОС

"С начала текущих суток, по состоянию на 9 часов утра, зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрела на Донецком направлении", - сказал спикер.



По его словам, ночью под обстрел из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали опорные пункты подразделений Объединенных сил у Широкино и Павлополля.



После 7 утра оккупанты выпустили 20 артиллерийских снарядов 122-го калибра по защитниках Водяного. 4 мины калибра 120 мм в это же время разорвались на позициях украинских войск неподалеку Лебединского. Огонь Вооруженные силы Украины не открывали.



"Потерь среди наших военных в результате боевых действий от начала суток нет", - заявил он.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 36 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 12 раз боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.