З початку бойових дій на Донбасі загинуло близько півтисячі правоохоронців – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. З початку проведення АТО/ООС на сході України загинуло 462 правоохоронці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“У МВС вшанували пам’ять загиблих захисників України. За минулий рік при виконанні службових обов’язків загинуло 23 працівники системи МВС. За роки незалежності ‑ 1690 правоохоронців, із початку проведення АТО/ООС на сході України — 462”, — сказано у повідомленні.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авкова, дуже боляче втрачати побратимів, ще більш боляче сповіщати близьких про загибель рідної людини.
“Я низько вклоняюся матерям, вдовам, дітям правоохоронців, які віддали життя за справу боротьби зі злочинністю, за нашу незалежність та суверенітет держави, виконали свій професійний обов’язок найвищою ціною — ціною власного життя. Вічна пам’ять та слава поліцейським, гвардійцям, прикордонникам, рятувальникам, які не злякалися, не схибили, не зрадили”, — додав Аваков.
Нагадаємо, у День пам’яті захисників України на території Міноборони вшанували 223 Героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.