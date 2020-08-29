С начала боевых действий на Донбассе погибли около полутысячи правоохранителей - МВД

"В МВД почтили память погибших защитников Украины. За прошлый год при исполнении служебных обязанностей погибли 23 работника системы МВД. За годы независимости - 1690 правоохранителей, с начала проведения АТО/ООС на востоке Украины - 462", - говорится в сообщении.

По словам министра внутренних дел Арсена Авкова, очень больно терять собратьев, еще больнее извещать близких о гибели родного человека.

"Я низко кланяюсь матерям, вдовам, детям правоохранителей, отдавших жизнь за дело борьбы с преступностью, за нашу независимость и суверенитет государства, которые выполнили свой профессиональный долг высокой ценой - ценой собственной жизни. Вечная память и слава полицейским, гвардейцам, пограничникам, спасателям, которые не испугались, не оступились, не изменили", - добавил Аваков.

Напомним, в День памяти защитников Украины на территории Минобороны почтили 223 Героев, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.