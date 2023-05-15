З пакету допомоги Україні на 48 мільярдів доларів, який Конгрес схвалив у грудні, залишилося близько 6 мільярдів - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У пакеті допомоги Україні в розмірі 48 мільярдів доларів, який Конгрес схвалив у грудні, залишилося близько 6 мільярдів доларів. Це означає, що фінансування США на зброю та постачання може "вичерпатися до середини літа", пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Зазначається, що це викликає занепокоєння серед законодавців. Вони підкреслюють, що фінансування має продовжувати надходити безперебійно, особливо в той час, коли Київ готується розпочати широкомасштабний контрнаступ.
"Дуже важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що їй потрібно для захисту та повернення своєї суверенної території", - заявила сенатор Сьюзан Коллінз лідерам Пентагону під час слухань у четвер.
Як вказав джерелу високопоставлений чиновник адміністрації, Білий дім вже почав обговорювати новий пакет фінансування.
Чиновник додав, що незрозуміло, як потреби України можуть змінитися під час або після контрнаступу, але адміністрація "повністю віддана" підтримці Києва.
Однак, джерело підкреслює, що наразі це це вже не той Конгрес, який схвалював останню велику партію грошей.
Так, цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може наштовхнутися на бурхливу дискусію щодо підняття стелі державного боргу та майже напевно зіткнеться з опозицією групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну.
Нагадаємо
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки, щоб підтвердити незмінну підтримку США України, у тому числі для зміцнення її протиповітряної оборони та задоволення потреб артилерійських боєприпасів.
Цей пакет на загальну суму до 1,2 мільярда доларів надається у рамках Ініціативи сприяння безпеці України.