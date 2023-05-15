Из пакета помощи Украине на 48 миллиардов долларов, который Конгресс одобрил в декабре, осталось около 6 миллиардов - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В пакете помощи Украине в размере 48 миллиардов долларов, который Конгресс одобрил в декабре, осталось около 6 миллиардов долларов. Это означает, что финансирование США на оружие и поставки может "иссякнуть к середине лета", пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Отмечается, что это вызывает беспокойство среди законодателей. Они подчеркивают, что финансирование должно продолжать поступать бесперебойно, особенно в то время, когда Киев готовится начать широкомасштабное контрнаступление.
"Очень важно, чтобы администрация вовремя предоставила Украине то, что ей нужно для защиты и возвращения своей суверенной территории", - заявила сенатор Сьюзан Коллинз лидерам Пентагона во время слушаний в четверг.
Как указал источнику высокопоставленный чиновник администрации, Белый дом уже начал обсуждать новый пакет финансирования.
Чиновник добавил, что непонятно, как потребности Украины могут измениться во время или после контрнаступления, но администрация "полностью привержена" поддержке Киева.
Однако, источник подчеркивает, что сейчас это уже не тот Конгресс, который одобрял последнюю крупную партию денег.
Так, на этот раз любое предложение Белого дома в конце лета может натолкнуться на бурную дискуссию по поднятию потолка государственного долга и почти наверняка столкнется с оппозицией группы республиканцев, которые хотят сократить расходы на Украину.
Напомним
Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы подтвердить неизменную поддержку США Украины, в том числе для укрепления ее противовоздушной обороны и удовлетворения потребностей в артиллерийских боеприпасах.
Этот пакет на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.