З Одеси повідомляють про дим після вибухів. Що кажуть у Повітряних силах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Про дим після вибухів в Одесі повідомляє "Суспільне". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону вказав, що чекають повідомлення місцевої влади, який тип озброєння був застосований ворогом, пише УНН.
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"В Одесі видно дим після вибухів", - ідеться у повідомленні "Суспільне Одеса" у Телеграм.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що повідомлялося про загрозу балістики.
"Повідомляється про загрозу балістики - тут треба йти в укриття. Балістична ракета, якщо це запущена з території Криму, скажімо, летить, ну, доволі-таки короткий час. Від старту до прильоту лічені хвилини. Треба це розуміти і треба негайно реагувати. Тому що балістика - це швидко. Власне, таке зараз і відбулося. Ви повідомили, що є вибухи. Будемо чекати повідомлення місцевої влади, який тип озброєння був застосований", - сказав Ігнат.
Нагадаємо
ПС ЗСУ попередили Одещину про загрозу балістики, з Одеси повідомили про чутні вибухи.