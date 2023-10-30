Из Одессы сообщают о дыме после взрывов. Что говорят в Воздушных силах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. О дыме после взрывов в Одессе сообщает "Суспільне". Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона указал, что ждут сообщения местных властей, какой тип вооружения был применен врагом, пишет УНН.
Детали
"В Одессе виден дым после взрывов", - говорится в сообщении "Суспільне Одеса" в Телеграм.
Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат напомнил, что сообщалось об угрозе баллистики.
"Сообщается об угрозе баллистики - здесь надо идти в укрытие. Баллистическая ракета, если это запущенная с территории Крыма, скажем, летит, ну, довольно-таки короткое время. От старта до прилета считанные минуты. Надо это понимать и надо немедленно реагировать. Потому что баллистика - это быстро. Собственно, такое сейчас и произошло. Вы сообщили, что есть взрывы. Будем ждать сообщения местных властей, какой тип вооружения был применен", - сказал Игнат.
Напомним
ВС ВСУ предупредили Одесскую область об угрозе баллистики, из Одессы сообщили о слышимых взрывах.